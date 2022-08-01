Орбиту МКС поднимут 10 августа на 840 м для подготовки к запуску "Союза МС-22"

В Роскосмосе отметили, что для этого задействовуют двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) пройдет 10 августа, чтобы сформировать баллистические условия для старта пилотируемого корабля "Союз МС-22". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции планируется на 10 августа 2022 года с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20". Они будут включены в 10:46 мск и проработают 299,6 секунды. "После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 м и составить 416,26 км", - сообщили в Роскосмосе.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур. На нем на МКС отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.