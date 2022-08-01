Войти
ТАСС

Орбиту МКС поднимут 10 августа на 840 м для подготовки к запуску "Союза МС-22"

229
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

В Роскосмосе отметили, что для этого задействовуют двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) пройдет 10 августа, чтобы сформировать баллистические условия для старта пилотируемого корабля "Союз МС-22". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции планируется на 10 августа 2022 года с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20". Они будут включены в 10:46 мск и проработают 299,6 секунды. "После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты станции должна увеличиться на 840 м и составить 416,26 км", - сообщили в Роскосмосе.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" запланирован на 21 сентября с космодрома Байконур. На нем на МКС отправятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
МС-21
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
24.03.2022
«Роскосмос» назвал общее число доставленных на МКС астронавтов
23.02.2022
Госкомиссия утвердила решение о пилотируемом запуске корабля "Союз МС-21" 18 марта
13.04.2016
Ключ на старт
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
11.02.2010
Запись программы «Космическая среда» на радио «Голос России» с руководителем Роскосмоса А.Н.Перминовым
01.06.2009
Встреча руководителей космических агентств стран-участников проекта МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения