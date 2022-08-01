Войти
Lenta.ru

В России рассказали о возможностях снарядов «Краснополь» на Украине

237
0
0
Точечный удар высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов ВС России при уничтожении полевого командного пункта ВСУ, 13 марта 2022 года
Точечный удар высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов ВС России при уничтожении полевого командного пункта ВСУ, 13 марта 2022 года.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для корректировки огня существенно повышает возможности артиллерийских снарядов «Краснополь» в ходе спцоперации России на Украине. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Сергей Суворов.

«Раньше корректировщик огня должен был приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км. При том, что САУ [самоходная артиллерийская установка] стояла в нескольких десятках [километров]. Теперь подобной проблемы не существует. Машина стреляет с позиции, пользуясь данными беспилотного летательного аппарата», — сказал специалист.

Суворов предположил, что для целеуказания используются беслилотники «Орлан-10».

В июле генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин рассказал, что модернизация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» позволит увеличить дальность стрельбы и повысить вероятность поражения малогабаритных целей.

В июне РИА Новости со ссылкой на источник в «Ростехе» сообщило, что корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» в ходе спецоперации России на Украине подтвердил свою высокую точность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Орлан-10
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.08.2022
Эксперт: применение БЛА значительно повышает возможности снаряда "Краснополь"
17.09.2020
Крымский пост: полуостров защитит дальнобойная артиллерия
29.01.2019
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»
19.09.2017
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" в Донбассе
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
03.08.2017
Чем вооружена "крылатая пехота" России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения