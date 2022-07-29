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Российский «Краснополь» модернизируют

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Краснополь 152мм
«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.
Источник изображения: Пользователь ВПК.name

Концерн «Калашников» работает над модернизацией корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Конструкторы увеличат дальность стрельбы и повысят вероятность поражения малогабаритных целей. Об этом генеральный директор концерна Владимир Лепин рассказал в интервью журналу «Калашников».

Он отметил, что комплекс из снаряда и беспилотника, который выполняет функции целеуказания, опробовали в Сирии.

«Сегодня на стадии завершения находится опытно-конструкторская работа по современной модификации корректируемого снаряда "Краснополь", в рамках которой группа компаний "Калашников" делает для боеприпаса основные узлы и блоки. Новый комплекс получит увеличенную дальность стрельбы, существенно повысится вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели, увеличится могущество боевой части, будет повышена эффективность стрельбы при облачности и сильном ветре», — сообщил Лепин, отвечая на вопрос об улучшении боеприпаса с учетом имеющегося боевого опыта.

В июне в госкорпорации «Ростех» сообщили, что «Краснополь» подтвердил свою высокую точность в ходе специальной военной операции на Украине. Боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения.

В марте в публикации 19FortyFive отметили, что боеприпасы «Краснополь» можно использовать для контрбатарейной борьбы и разрушения укрепленных объектов противника.

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Проекты
БПЛА
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