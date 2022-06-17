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В России раскрыли эффективность снарядов «Краснополь» в спецоперации

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Краснополь 152мм
«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.
Источник изображения: Пользователь ВПК.name

Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» в ходе спецоперации России на Украине подтвердил свою высокую точность. Эффективность этих управляемых снарядов раскрыли в «Ростехе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», — заявили в госкорпорации.

В апреле Минобороны России показало уничтожение высокоточным боеприпасом пункта управления мотопехотного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата.

В марте американский офицер Брент Иствуд в публикации 19FortyFive восхитился преимуществами «умной российской артиллерии», предназначенной для точного поражения важных целей.

Синдром отмены: Россия

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
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