Войти
Lenta.ru

В США заметили надувные БТР-90 и Т-72

215
0
0
maket_of_tank
Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com.

Подразделения Национальной гвардии Калифорнии на базе Камп-Робертс в ходе учебных боев используют надувные макеты российских бронетранспортера БТР-90 и танка Т-72. Об этом пишет Telegram-канал bmpd, который ведется Центром анализа стратегий и технологий (Центр АСТ).

«Макеты выполнены компанией Westefx, занимающейся производством реквизита и декораций для Голливуда», — говорится в сообщении.

«Российская газета» напоминает, что БТР-90 «так и не стал выпускаться серийно, и в настоящее время его можно увидеть лишь в виде музейных экспонатов».

«В армии США также используют выполненные на шасси М113 фальшивые БМП-2 и Т-80. Недавно они прошли модернизацию, в ходе которой получили более совершенное оборудование, применяемое в ходе розыгрышей сражений», — пишет издание.

В апреле американский журнал Popular Mechanics назвал российские Т-72 и Т-80 двумя из пяти худших в мире танков.

В сентябре 2020 года издание Breaking Defense заметило, что армия США в ходе учений на полигоне Юма (Аризона), связанных с проектом Convergence, уничтожила военную технику противника — «российский» танк Т-72.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M113 БТР
БМП-2
БТР-90
Т-72
Т-80
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
29.11.2021
В США модернизировали макеты российских танков
21.05.2021
Армия США применила макеты БПМ-2 на учениях в Калифорнии
02.03.2021
Россия оснащает новой бронетехникой военные части, нацеленные на Украину: планы срочно увеличены вдвое (Defense Express, Украина)
13.10.2020
"К чему-то готовятся": зачем США закупают макеты российского оружия
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
05.01.2007
В серию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения