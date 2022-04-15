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В США российские Т-72 и Т-80 назвали худшими в мире

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Т-72 в США.
Т-72 в США.
Источник изображения: SGT. Ryan Ward, U.S. Marine Corps / wikimedia.org

В американском журнале Popular Mechanics российские Т-72 и Т-80 названы двумя из пяти худших в мире танков.

Согласно изданию, Т-72 не хватает современных боеприпасов, прицельных систем ночного видения третьего поколения и брони, вместо которой он получает блоки динамической защиты. Основной проблемой танка называется хранение боекомплекта внутри того же пространства, где находится экипаж.

В публикации недостатком Т-80 считается якобы ненадежный и прожорливый газотурбинный двигатель, требующий слишком много топлива, и, как следствие, создающий логистические проблемы с поставками.

Другими самыми худшими в мире танками Popular Mechanics назвало северокорейские Т-34/85, индийские Arjun и иранские Tiam.

В ноябре 2021 года журнал заявил, что американский M1 Abrams на протяжении более 35 лет остается мировым королем среди танков.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
Arjun Mk II
M1 Abrams
Т-72
Т-80
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