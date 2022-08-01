Госсекретарь США заявил главе МИД Японии о готовности к совместным мерам против России

Блинкен подтвердил "непоколебимую поддержку" Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси заявил о том, что Вашингтон привержен совместному с Токио принятию новых мер против России. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, распространенном в пятницу.

Как указывается в документе, Блинкен и Хаяси встретились в американской столице. Госсекретарь подтвердил "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и приверженность продолжению тесного взаимодействия с Японией, чтобы призвать Россию к ответу" в связи с проведением РФ специальной военной операции.

Блинкен и Хаяси также обсудили "взаимодействие в рамках четырехстороннего диалога по безопасности и важность сотрудничества США и Японии с партнерами из числа единомышленников, таких как Республика Корея и Австралия, для поддержания свободы, открытости, <...> процветания, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе".