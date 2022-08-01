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«Роскосмос» спрогнозировал рост количества поломок на МКС

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Международная космическая станция с пристыкованным модулем «Наука»
Международная космическая станция с пристыкованным модулем «Наука».
Источник изображения: Олег Новицкий, «Роскосмос»

Старение металла на Международной космической станции (МКС) увеличивает интенсивность аварийных ситуаций. Этот процесс может создать угрозу экипажу после 2024 года. Рост количества поломок на станции спрогнозировал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день ресурсы основных модулей МКС выработаны многократно. Это техническая сторона вопроса. Гарантийные обязательства уже давно превышены. Если говорить откровенно, а здесь это вопрос жизни не только российских космонавтов, но и американских астронавтов и других международных экипажей, становится в какой-то степени первоочередным», — рассказал он в эфире телеканала «Россия24».

Борисов отметил, что из-за старения металла нарастает интенсивность выхода из строя аппаратуры и появления микротрещин. По его словам, это естественный процесс на финише жизненного цикла любого изделия. Борисов уточнил, что, по оценкам специалистов, старение металла может создать реальную угрозу экипажу после 2024 года.

Также глава «Роскосмоса» сообщил, что его слова о выходе России из проекта МКС поняли неправильно. После 2024 года Россия начнет процесс выхода.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что космонавты тратят время на поиск и устранение неисправностей. «Это делается в ущерб научным исследованиям. Когда вы тратите время на восстановление, то его не остается на научные программы», — сказал Борисов, добавив, что часть комплектующих сложно воспроизвести.

Ранее Юрий Борисов сообщил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года.

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