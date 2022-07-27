«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС

Россия после 2024 года выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

По его словам, Россия выполнит все обязательства перед партнерами, однако решение об уходе со станции после 2024 года уже принято. «Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию. Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полет обогащал нас знаниями в области космоса», — добавил Борисов.

Отказ от МКС обсуждался с 2020 года

В ноябре 2020 года в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», являющейся оператором российского сегмента МКС, заявили, что некоторые элементы станции повреждены и не могут быть заменены на новые. Там же отметили, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции станет слишком дорогим. В качестве замены предлагалось создать российскую орбитальную служебную станцию (РОСС), которая, в частности, предусматривает беспилотный режим работы.

Годом позже Борисов, курировавший на тот момент космическое направление в правительстве, заявлял, что Россия выйдет из проекта в 2025 году. По его словам, данное решение было принято 12 апреля 2021 года на совещании у президента страны. При этом в пресс-службе «Роскосмоса» отмечали, что модули МКС выработали свой ресурс, а Международная космическая станция будет работать до 2024 года.

Последствия выхода России из проекта для космонавтов

Оснований для принятия решения о выходе России из проекта Международной космической станции было достаточно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил летчик-космонавт Андрей Борисенко. «Я думаю, любое решение такого рода принимается с учетом всех аспектов окружающей нас жизни», — подчеркнул он.

80 процентов составляет износ российского сегмента Международной космической станции по данным на 2021 год

По словам Борисенко, российские космонавты по мере реализации отечественной программы перестанут доставляться на борт МКС и будут работать по другой программе. «У нас прописано создание собственной национальной орбитальной станции», — добавил он.

Создание РОСС

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что российский сегмент МКС изношен на 80 процентов, и для его поддержания потребуется столько же средств, сколько будет необходимо на развертывание российской орбитальной станции.

Согласно планам госкорпорации на 2021 год, первым базовым модулем РОСС станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), который изначально планировалось отправить в 2025 году для стыковки с МКС. На его переделку под РОСС потребуется около двух лет, во время которых будут усовершенствованы его системы управления, питания и стыковки.

На встрече с Путиным Борисов продемонстрировал экскиз РОСС. На первом этапе развертывания российской станции планируется экипаж в составе двух человек, разработчиком станции выступает РКК «Энергия».