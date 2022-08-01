Полянский: Западу после окончания СВО все равно придется жить и сотрудничать с РФ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН заявил, что условия для этого задаются сейчас

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Запад после завершения специальной военной операции должен будет жить и сотрудничать с Россией, условия для этого задаются сейчас. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Поставляя Украине дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО, вы, по сути, сдвигаете необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на запад, уточняя, таким образом, цели и задачи нашей специальной военной операции. Задумайтесь над этим, как и над тем, что после ее окончания вам, так или иначе, все равно придется жить рядом с нами и сотрудничать. Условия для этого этапа вы сейчас во многом задаете сами. И поверьте, что ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта, как украинским, так и российским народом", - сказал он.