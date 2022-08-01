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ТАСС

Борисов: точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции

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Модуль «Звезда»
Модуль «Звезда».
Источник изображения: roscosmos

Глава госкорпорации "Роскосмос" также отметил, что выход из проекта МКС не связан с политикой

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов сообщил, что точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции.

"После 2024 года мы начинаем процесс выхода, будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году - все это зависит, на самом деле, в том числе от состояния работоспособности самой МКС", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Борисов также отметил, что выход России из проекта МКС не связан с политикой. 

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Борисов Юрий
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