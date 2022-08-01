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ТАСС

В параде ко Дню ВМФ в Каспийске впервые примут участие корабли Азербайджана и Ирана

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Корабль второго класса S-206 израильского проекта OPV 62
Завершенный строительством в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана шестой и последний пограничный сторожевой корабль второго класса S-206 израильского проекта OPV 62 (Saar 62; тип Tufan). Тюркан (Баку), 10.01.2019.
Источник изображения: Пресс-служба президента Азербайджана

В этом году в параде примут участие 26 боевых кораблей и катеров, 15 судов обеспечения, более 900 человек личного состава, а также четыре летательных аппарата

КАСПИЙСК /Дагестан/, 29 июля. /ТАСС/. Генеральная репетиция военно-морского парада, посвященного Дню ВМФ России, проходит в пятницу в дагестанском Каспийске. В этом году в празднованиях впервые примут участие корабли военно-морских сил Азербайджана и Ирана, передает корреспондент ТАСС.

"Главной изюминкой этого года будет участие кораблей военно-морских сил Азербайджана и Ирана, которые впервые за многие годы пришли к нам с дружественным визитом в рамках совместного празднования Дня военно-морского флота. Участие в празднованиях они принимают впервые", - сообщил журналистам заместитель командующего Каспийской флотилией по военно-политической работе капитан первого ранга Сергей Ракаускас.

По его словам, в этом году в параде примут участие 26 боевых кораблей и катеров, 15 судов обеспечения, более 900 человек личного состава, а также четыре летательных аппарата. Во время парада, по данным пресс-службы флотилии, будут представлены два ракетных корабля "Татарстан" и "Дагестан", малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Астрахань", малые ракетные корабли "Град Свияжск" "Углич" и "Ступинец". Также в параде примут участие гидрографический катер "Николай Ивашинцов", базовые тральщики "Магомед Гаджиев", "Герман Угрюмов" и противодиверсионный катер "Юнармеец Дагестана".

Как ранее сообщили в пресс-службе Южного военного округа, динамический показ возможностей флотилии состоится в море и на берегу напротив кинотеатра "Москва" 31 июля в Каспийске. Военнослужащие продемонстрируют порядка 10 розыгрышей боевых действий: пресечение нарушения государственной границы, проделывание прохода в морском минном заграждении, морской бой с кораблями условного противника. Кроме того, покажут нанесение ракетного удара по важным объектам условного противника, оказание помощи судну, терпящему бедствие, ведение противодесантной обороны, высадку морского тактического десанта, бой за высадку на берегу, а также фонтаны на воде с подачей воды на лафетные установки спасательных и рейдовых буксиров. Жители и гости города смогут посетить статическую выставку вооружения и военной техники Каспийской флотилии. В заключительной части военно-спортивного праздника состоится праздничный салют. 

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