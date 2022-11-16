Каспийская военная флотилия – формирование российского Военно-морского флота, созданное по указу императора Петра I в 1722 году и предназначавшееся для действий на Каспийском море и в дельте реки Волга.

Образованию флотилии предшествовала длительная борьба за овладение Каспийским побережьем, окончательно завершившаяся в 1556 году, после присоединения Астраханского ханства к Русскому государству.

Первая попытка создания постоянного формирования сил военного флота на Каспийском море была предпринята в царствование (1645-1676) Алексея Михайловича, отца Петра I. Она была вызвана расширением торговых отношений России с Персией (ныне Иран) и необходимостью обеспечения и защиты торговых путей по Волжскому пути. Построенные по указу царя Алексея Михайловича суда в 1669 году прибыли в Астрахань, но в следующем году во время восстания под предводительством Степана Разина они были захвачены и сожжены.

После окончания Северной войны (1700-1721) император Петр I, желая установить непосредственные экономические связи со странами Средней Азии и Индией, поставил цель – завоевать побережье Каспийского моря, находящееся во владении Персии. Для этого были построены 200 речных лодок и 45 ластовых судов – небольших деревянных судов, предназначавшихся для обслуживания военных портов. В июле 1722 года флотилия (274 судна) с десантом вышла в Персидский поход (1722-1723), результатом которого стало завоевание городов Дербент, Баку с прилегающими к ним областями.

После присоединения этих территорий возникла необходимость постоянного наличия на Каспийском море сил военного флота. 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года указом императора был основан военный порт в Астрахани и образована военная флотилия. Эта дата является днем основания Каспийской флотилии.

После смерти Петра I российские завоевания на Каспии были утрачены. В Астрахани остались ограниченные силы, которые обеспечивали безопасность коммерческого судоходства на Каспийском море. Только в царствование Екатерины II были возобновлены попытки России основательно закрепиться на Каспии. По ее предписанию в 1781 году в Астрахань прибыл отряд военных кораблей. С этого момента на Каспийском море стала содержаться военная флотилия "…для покровительства нашей коммерции". В конце XVIII – начале XIX веков она принимала активное участие в войнах и походах русских войск в прикаспийском регионе, высаживала морские десанты, огнем корабельной артиллерии оказывала содействие войскам в овладении приморскими крепостями. В 1796 году действия кораблей Каспийской военной флотилии способствовали занятию русскими войсками городов Дербент и Баку. После русско-персидской войны 1804-1813 годов Российская империя приобрела монопольное право на содержание в Каспийском море военного флота. С 1867 года главная база флотилии была переведена в Баку – незамерзающий порт.

В последующее время Каспийская флотилия охраняла торговые и рыбные промыслы на Каспийском море, а также русские торгово-промышленные интересы в Иране. По мере стабилизации обстановки в регионе ее состав постепенно сокращался, и к началу XX века флотилия состояла из двух канонерских лодок и нескольких вооруженных пароходов. В ноябре 1917 года личный состав Каспийской военной флотилии перешел на сторону советской власти, участвовал в боевых действиях против турецких войск и отрядов азербайджанских националистов, в боях по овладению городами Петровск-Порт (ныне Махачкала), Ленкорань и Дербент.

С приходом в Баку в 1918 году англичан, часть кораблей флотилии была разоружена, а остальные ушли в Петровск-Порт, где из них в 1919 году белогвардейцы образовали формирование, которое вело боевые действия против Рабоче-Крестьянской Красной армии.

В Астрахани для содействия войскам Красной армии в апреле – июне 1918 года был создан Военный флот Астраханского края, усиленный доставленными с Балтики кораблями, который в октябре был переименован в Астраханско-Каспийскую военную флотилию. В июле 1919 года, после объединения с Волжской военной флотилией, она получила название Волжско-Каспийской военной флотилии. Ее корабли вели боевые действия на Волге и Каме и непосредственно на Каспийском море.

В мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия участвовали в Энзелийской операции (1920), в результате которой уведенные в иранский порт Энзели белогвардейцами и интервентами российские корабли и военное имущество были возвращены на родину.

В июле 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия была переименована в Каспийский флот, а затем в Морские силы Каспийского моря, на базе которых в июне 1931 года создали формирование советского Военно-морского флота (ВМФ) – Каспийскую военную флотилию, имевшую главную базу в Баку.

С начала Великой Отечественной войны (1941-1945) флотилия обеспечивала экономические и воинские морские перевозки. В августе 1941 года на ее кораблях были переброшены в Иран советские войска (в соответствии с советско-иранским договором 1921 года), что сняло угрозу вовлечения его в войну против Советского Союза. Красная армия занимали северную часть Ирана в течение всей войны, а корабли Каспийской флотилии несли стационарную службу в иранских портах Пехлеви, Ноушехр, Бендер-Шах. Начиная с 1942 года, флотилия была объявлена действующей и выполняла задачи по обеспечению коммуникаций, непосредственно прикрывая на переходах от воздействия авиации противника своими кораблями транспорты, и организовывала противоминную оборону. Формирования из личного состава флотилии сражались под Москвой, Севастополем, Керчью и на других участках советско-германского фронта. За боевые заслуги Каспийская военная флотилия в 1945 году была награждена орденом Красного Знамени.

В послевоенные годы Каспийская военная флотилия продолжала играть роль стабилизирующего фактора в регионе.

После распада СССР и преобразования бывших республик в суверенные государства был произведен раздел кораблей флотилии, другой боевой техники, военного имущества и береговой инфраструктуры между РФ и Азербайджаном.

В мае 1992 года Каспийская флотилия была образована уже в составе ВМФ Российской Федерации. Астрахань стала ее главной базой.

В связи с тем, что выход кораблей в Каспийское море из Астраханской базы был затруднен из-за замерзающего зимой волжского фарватера и малых глубин, в 2017 году было принято решение о переводе Каспийской флотилии в расположенные в Дагестане города Каспийск и Махачкалу. К 2021 году ее основные и вспомогательные силы перебазировали в Каспийск. Передислокация в новый пункт базирования в Дагестане, имеющий непосредственный выход в центральную часть Каспийского моря, обеспечила круглогодичную навигацию и немалые преимущества для организации боевой подготовки флотилии по сравнению с теми условиями, в которых находились корабли в старом месте базирования в Астраханской области в устье реки Волги.

Каспийская флотилия – морская компонента Южного военного округа. Она обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений. Каспийская флотилия является не только южным форпостом России, но и гарантией неприкосновенности морских рубежей, важнейшим инструментом внешней политики государства на Каспии.

В ее состав входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск (морская пехота, береговые ракетно-артиллерийские войска и другие).

Хотя Каспийская флотилия по рангу ниже флотов, она является важнейшей составляющей российского ВМФ. В последние годы осуществляется планомерная и эффективная модернизация, позволившая серьезно повысить все основные показатели флотилии. В ее состав включили более двух десятков новых кораблей и вспомогательных судов, в том числе современные десантные катера проекта 11770 "Серна". Каспийцы также имеют малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр". Им же оснащен флагман Каспийской флотилии – ракетный корабль "Татарстан".

Командующим Каспийской флотилией с 2021 года является контр-адмирал Александр Пешков.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников