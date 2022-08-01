ВВС США откажутся от беспилотников Global Hawk

Военно-воздушные силы (ВВС) США начнут поэтапный вывод из эксплуатации стратегических разведывательных беспилотников RQ-4 Global Hawk. Ведомство планирует отказаться от них к 2027 финансовому году, пишет Breaking Defense.

Издание ссылается на письмо сотрудника Центра управления жизненным циклом ВВС, который проинформировал компанию Northrop Grumman о сроках завершения производства самой современной версии RQ-4. В нем представитель ВВС отметил, что эксплуатацию всех Global Hawk завершат в 2026 году.

Пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек подтвердила эту информацию. Она уточнила, что ведомство планирует вывести из эксплуатации девять беспилотников Global Hawk Block 40 в 2027 финансовом году. По ее словам, это позволит использовать «более устойчивые» технологии наблюдения.

Отмечается, что в октябре ВВС отказались от устаревших Global Hawk Block 20, а к 2023 году ведомство снимет с вооружения дроны версии Block 30.

RQ-4 Global Hawk совершил первый полет в 1998 году, а в 2006 году военные приступили к выполнению разведывательных задач с RQ-4. Версия Block 40, которая совершила полет в 2009 году, получила мультиплатформенный радар MP-RTIP.

Ранее беспилотник RQ-4 заметили у российских границ в Черном море. Global Hawk находился неподалеку от Крыма.