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В Южной Корее спустили на воду эсминец нового поколения

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Новый южнокорейский фрегат FFG 818 Daegu типа FFX второй серии (Batch II)
Новый южнокорейский фрегат FFG 818 Daegu типа FFX второй серии (Batch II).
Источник изображения: DAPA

Южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries (HHI) спустила на воду головной корабль с управляемым ракетным оружием класса KDX-III второй серии (Batch II) «Чонджо Великий». Церемония спуска на воду эсминца нового поколения Военно-морских сил (ВМС) республики состоялась в четверг, 28 июля, пишет Naval News.

Стандартное водоизмещение корабля превышает 8200 тонн. Эсминец получил боевую информационно-управляющую систему AEGIS, которая позволяет отслеживать и перехватывать баллистические ракеты. Считается, что «Чонджо Великий» будет действовать в составе корейской системы противоракетной обороны.

Эсминец получил 88 ячеек установок вертикального пуска. В арсенал корабля входят зенитные ракеты SM-2, ракеты комплекса K-SAAM и крылатые ракеты Hyunmoo-III. Также корабль сможет нести противолодочные ракеты K-ASROC и артиллерийские установки.

Ранее в июле издание Braking Defense сообщило, что Южная Корея предложила построить неатомные подводные лодки для Австралии в течение семи лет после подписания соглашения.

В мае стало известно, что Южная Корея провела успешные испытания тяжелой торпеды «Тигровая акула» в Японском море.

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Страны
Австpалия
Южная Корея
Япония
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Hyunmoo
SM-2
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HHI
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Проекты
KDX-III
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