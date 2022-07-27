Южная Корея предложила построить подлодки для Австралии за семь лет

Южная Корея предложила построить неатомные подводные лодки для Австралии в течение семи лет после подписания контракта, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на презентацию южнокорейской делегации.

Сеул представил Канберре две модели субмарины KSS-III с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). KSS-III, способная переносить баллистические ракеты, южнокорейской стороной была названа самой большой и тихой в мире неатомной подлодкой. Корейцы также заявили, что на подводной лодке есть комфортабельные каюты, благодаря которым можно повысить боевой дух и эффективность экипажа.

Издание подчеркивает, что потребность в этих субмаринах у Австралии может возникнуть в 2030-2040 годы, когда Канберра спишет свои устаревшие неатомные подлодки, но еще не получит новые атомные субмарины.

В октябре 2019 года источники в военно-промышленном комплексе сообщили, что в России открыта опытно-конструкторская работа, предполагающая создание ВНЭУ для неатомных подлодок.

В июле того же года глава Крыловского государственного научного центра, доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание российскими инженерами ВНЭУ сталкивается с физической проблемой утилизации тепла.