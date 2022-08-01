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Интерфакс-АВН

Сенаторы США обнародовали предложение о выделении на нацоборону $850 млрд в 2023г

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: REUTERS/Al Drago

Вашингтон. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Американские сенаторы внесли предложение о выделении $850 млрд на расходы на оборону, сообщает издание The Hill.

"Комитет сената США по ассигнованиям предлагает выделить на 2023 финансовый год $850 млрд на расходы на национальную оборону в рамках пакета расходов почти на $1,7 трлн, представленного в четверг", - говорится в статье.

Отмечается, основная часть средств может поступить благодаря принятию законопроекта о санкционировании расходов на оборону, который предусматривает выделение $792,1 млрд на нужды Минобороны США.

"Это на $63,6 млрд больше, чем было утверждено на 2022 финансовый год", - подчеркивает издание.

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