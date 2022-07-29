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НАСА нашло на Луне пещеры с комфортной для жизни температурой

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Луна
Луна.
Источник изображения: © taffpixture/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты из НАСА нашли на Луне пещеры с комфортной для жизни людей температурой — около 17 градусов Цельсия. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Впервые ямы на поверхности спутника заметили в 2009 году. В новом исследовании ученые решили изучить, куда они ведут, поскольку пещеры возможно использовать в качестве укрытия от солнечной радиации, метеоритов и космических лучей. Два из обнаруженных углублений имели видимые выступы, ведущие к пещерам и пустотам.

Исследователи использовали тепловизионную камеру Diviner для анализа температуры. Во впадине глубиной около 100 метров в районе Моря Спокойствия с помощью компьютерного моделирования получилось проанализировать тепловые свойства породы. Оказалось, что в постоянно затененных областях температура показывает незначительные колебания в течение лунного дня, сохраняя показатели примерно около 17 градусов Цельсия.

Ранее в российской организации «Агат» оценили стоимость полета на Луну на космическом корабле Orion и пока нереализованном отечественном «Орле». Согласно расчетам, на российском аппарате полет обойдется в четыре раза дешевле.

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