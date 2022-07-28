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ТАСС

Генконструктор считает, что орбита РОСС не потребует серьезного снижения массы "Союза"

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

"Союз-2.1б" обеспечит на новом наклонении почти ту же выводимую массу, что и "Союз-2.1а" на прежнем наклонении МКС в 51,6 градуса

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Серьезное снижение массы корабля "Союз" из-за перехода на новое наклонение, которое будет использовать российская орбитальная служебная станция (РОСС), не потребуется. Ракета-носитель "Союз-2.1б" обеспечит на новом наклонении почти ту же выводимую массу, что и "Союз-2.1а" на прежнем наклонении МКС в 51,6 градуса, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС, генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев в интервью журналу "Русский космос".

"На первом этапе хорошо отработанный корабль "Союз" необходим, а переход на более мощный носитель "Союз-2.1б" обеспечит на новом наклонении практически ту же выводимую массу, что и "Союз-2.1а" на наклонении 51.6 градуса. Так что серьезного снижения массы корабля "Союз", а следовательно, и модификаций не потребуется. Корабль "Союз" сможет летать на высокоширотную РОСС в трехместном варианте", - сообщил он.

Во вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в качестве главы госкорпорации сообщил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, когда начнется формирование уже национальной орбитальной станции.

Решение о создании РОСС было принято в 2021 году, а в начале мая 2022 года Роскосмос подписал с РКК "Энергия" контракт на создание эскизного проекта новой станции.

В настоящий момент в РФ ведется эскизное проектирование РОСС. Предполагается, что она будет летать на высокоширотной (полярной) орбите с наклонением 96-98 градусов, что позволит расширить возможности по обзору всей территории России. Ранее бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что госкорпорация определилась с наклонением орбиты перспективной Российской орбитальной служебной станции, а также в целом с ее архитектурой и составом.

Предполагается, что на первом этапе развертывания она будет состоять из четырех модулей, рассчитанных на двух космонавтов, а в последующем к ней добавятся еще два модуля и платформа обслуживания, что позволит увеличить экипаж до четырех человек. При этом в конце мая Рогозин говорил, что станция будет автоматической, а люди будут участвовать только в доставке и установке полезной нагрузки, испытательных и ремонтных работах: "Это не гостиница для космонавтов и туристов".

Предыдущий глава Роскосмоса также не исключал, что РОСС может стать "военно-прикладной", если к моменту ее развертывания отношение к России будет враждебным, а количество ее союзников - ограниченным.

Предполагается, что первый модуль новой станции должен быть готов в 2025 году, однако окончательное решение о сроках ее формирования пока не принято. При этом несколько лет РОСС и МКС могут проработать параллельно, как говорил в конце февраля Рогозин, в силу финансовых ограничений сложно одновременно участвовать в международном проекте и строить новую станцию, поэтому необходим определенный "период перехлеста". 

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Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз-2 РН
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