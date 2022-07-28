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Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей

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Производственная линия завода компании Lockheed Martin.
Производственная линия завода компании Lockheed Martin.
Источник изображения: defenseworld.net

Крупнейшие американские оборонные компании Lockheed Martin и Raytheon испытывают дефицит запчастей и нехватку рабочей силы. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам представителей организаций, текущая ситуация привела к снижению прогноза выручки за 2022 год. «Мы определенно не удовлетворены результатами нашего оборонного бизнеса в этом квартале... Заказы были незаурядные, их осуществление — не очень», — заявил исполнительный директор Raytheon Technologies Грегори Хэйз.

Он добавил, что в обычных условиях на заводах компании запчасти имеются в 90-95 процентах случаев, тогда как в последнем квартале ввиду проблем с поставками этот показатель составил 50 процентов.

Тем не менее представители американских оборонных компаний видят хорошие перспективы в будущем.

В июле издание Defense News заметило, что из-за ситуации на Украине по итогам первого квартала 2022 года выручка подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control, производящего реактивные системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System, составила 418 миллионов долларов, что на 4 процента больше, чем за тот же квартал годом ранее.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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