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Богатейшая военная корпорация в мире заработала на поставках оружия Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/AFLO

Американская компания Lockheed Martin, согласно рейтингу Defense News считающаяся богатейшей военно-промышленной корпорацией в мире, заработала на поставках оружия Украине, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству финансовый директор компании Джей Малаве, по итогам первого квартала 2022 года выручка подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control, производящего реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), составила 418 миллионов долларов, что на 4 процента больше, чем за тот же квартал годом ранее.

Менеджер отметил, что в корпорации рассчитывают на увеличение заказов на HIMARS и систему противоракетной обороны (ПРО) Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), интерес к которым вырос на фоне спецоперации России на Украине. По его словам, существенный рост заказов и рост доходов подразделения Missiles and Fire Control стоит ожидать в течение ближайших двух лет.

Тем не менее, квартальные продажи крупнейшего подразделения Lockheed Martin Aeronautics, производящего истребители пятого поколения F-35 Lightning II и другие самолеты, упали на 12 процентов до 5,8 миллиарда долларов. В компании это связывают с пандемией, убытками венчурного подразделения и другими расходами.

В июле военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» заявил, что РСЗО HIMARS, которые используют украинские военные, отличаются небольшой дальностью, что делает их уязвимыми.

В том же месяце Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на собственные источники сообщил, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
HIMARS
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
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