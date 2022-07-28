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"Росэлектроника" представила главе МЧС отечественные разработки в области телекоммуникаций и информбезопасности

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Нашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

ЦАМТО, 27 июля. Гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации, управляющей организации холдинга "Росэлектроника" ГК Ростех, Сергей Сахненко представил главе МЧС Александру Куренкову перспективные отечественные решения для обеспечения информбезопасности и создания доверенной ИТ-инфраструктуры.

В ходе рабочей встречи во ВНИИ ГОЧС МЧС России Александр Куренков и Сергей Сахненко обсудили возможности взаимодействия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с учетом требований импортозамещения в части оборудования и программных продуктов.

Министр ознакомился с системой обнаружения, мониторинга и предотвращения компьютерных атак "Форпост", разработанной Концерном "Автоматика". Решение обеспечивает информационную безопасность государственных и корпоративных информационных систем и может применяться для моделирования сценариев реагирования на различные виды угроз.

Главе МЧС России также были продемонстрированы сервисный и граничный роутеры производства НПП "Исток" им.Шокина. Благодаря высокой степени защищенности информации, оборудование является оптимальным решением для создания доверенной информационной инфраструктуры. За счет использования PoE портов на базе маршрутизаторов может быть развернута система видеонаблюдения и организована IP-телефония.

Александру Куренкову представили первый отечественный KVM коммутатор для управления десятком компьютеров с одного рабочего места. Устройство, созданное НПП "Салют" на базе российских комплектующих, предоставляет полнофункциональный удаленный доступ к персональным компьютерам, ноутбукам и серверному оборудованию, что позволяет существенно оптимизировать работу IT специалистов.

"Сегодня МЧС России реализует программу технического переоснащения до 2030 года, и мы готовы обеспечить министерство высокотехнологичной продукцией, уровень которой соответствует мировым стандартам. Использование отечественных решений позволит обеспечить технологическую независимость ключевых аспектов работы ведомства, а также стимулировать развитие российских предприятий-производителей", – заявил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации Сергей Сахненко.

Для решения расчетно-аналитических и оперативных задач в ходе спасательных операций Александру Куренкову показали защищенный ноутбук "Рейджет СТ", выпускаемый на заводе "Луч". Благодаря использованию при производстве корпуса магниевого сплава, разработчикам удалось на 30% снизить вес устройства при сохранении технических характеристик по прочности и герметичности.

В ходе встречи министр также ознакомился с оборудованием для создания суперкомпьютерных сетей на базе коммуникационной сети "Ангара", станцией тропосферной связи "Гроза", программным комплексом защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES, платформой виртуализации рабочих столов, линейкой газоанализаторов для экологической безопасности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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