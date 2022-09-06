Как правильно организовать видеонаблюдение на участке

Каждый владелец дачи или частного дома в первую очередь задумывается о безопасности своего жилья. Только в ваших силах позаботиться об этом. Одним из самых недорогих и эффективных способов является установка видеонаблюдения на территории участка. Вы можете доверить эту задачу специалистам или спроектировать систему видеонаблюдения самостоятельно, особой разницы нет.

Подход будет примерно одинаковым, просто специалисты сделают все на порядок быстрее. Мы подготовили пару советов о том, как организовать видеонаблюдение на приусадебной территории чтобы вам было проще сориентироваться, с чего начать.

Количество зон наблюдения

Исходить нужно из размера участка, количества въездов на территорию и общего числа построек. Одна зона может даже контролироваться одной или несколькими камерами. Проще всего ориентироваться по плану участка, но камеры обязательно должны быть в следующих зонах:

входная дверь;

въезд в гараж;

калитка и центральные ворота;

вдоль периметра забора;

места, где хранятся особо ценные вещи;

входы во все постройки.

При выборе камер лучше не экономить, потому что в ночное время суток у вас должна быть хорошая картинка, как днем. Не лишней будет возможность приближения объектов, чтобы получалось рассмотреть номера машин и лица всех людей, попадающих на участок. Для общего контроля территории используются камеры с большим углом обзора.

IP-камеры — это оптимальный вариант в соотношении цена/качество

У них высокое расширение и есть возможность масштабирования. Как раз то, что нужно для частной территории. Запись информации ведется через облачный сервис. Для настройки системы потребуется только скачать и установить программу. Просматривать изображение с камер вы можете откуда угодно, достаточно всего лишь иметь устройство для выхода в интернет и доступ к сети. Сразу отметим, что IP-камеры стоят дороже аналоговых. Но если вы уже решили делать качественную систему видеонаблюдения, то экономить здесь точно не стоит. Помните, что скупой платит дважды и за безопасность вашего личного имущества отвечаете только вы сами.

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