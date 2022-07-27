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Интерфакс-АВН

Госдеп назвал сообщения о предстоящем выходе России из проекта МКС неожиданным и печальным событием

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Источник изображения: © REUTERS / Kevin Lamarque

Вашингтон. 26 июля. ИНТЕРФАКС - США считают сообщения о предстоящем выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) "печальным событием", заявление об уходе стало для Вашингтона неожиданностью, заявил во вторник представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы видели заявление России о том, что они планируют покинуть МКС после 2024 года. Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно - в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах", - заявил Прайс на брифинге во вторник.

Он отметил, что в США удивились заявлению о выходе России из проекта МКС, добавив, что пока он не может сказать, ведутся ли по этому вопросу какие-либо переговоры. "Это стало сюрпризом", - сказал Прайс.

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Страны
Россия
США
Проекты
МКС
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