Госдеп назвал сообщения о предстоящем выходе России из проекта МКС неожиданным и печальным событием

Вашингтон. 26 июля. ИНТЕРФАКС - США считают сообщения о предстоящем выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) "печальным событием", заявление об уходе стало для Вашингтона неожиданностью, заявил во вторник представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы видели заявление России о том, что они планируют покинуть МКС после 2024 года. Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно - в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах", - заявил Прайс на брифинге во вторник.

Он отметил, что в США удивились заявлению о выходе России из проекта МКС, добавив, что пока он не может сказать, ведутся ли по этому вопросу какие-либо переговоры. "Это стало сюрпризом", - сказал Прайс.