Минобороны КНР: Китай готов принять военные меры в случае визита Пелоси на Тайвань

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Раздражение китайских властей по поводу неоднократно анонсированного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань нарастает с каждым днем. Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявляет, что в случае приезда третьего лица в официальной иерархии американского руководства на Тайвань, Пекин примет решительные меры, вплоть до военных действий, для пресечения внешнего вмешательства в суверенитет страны.

Ранее газета Financial Times привела слова представителя Минобороны КНР, в которых Тань Кэфэй напрямую предупреждает Вашингтон, что Пекин готов пойти на военный конфликт, если визит Пелоси на Тайвань все-таки состоится. Причем издание отметило, что это было не просто частное заявление представителя китайского военного ведомства, а «серьезное предупреждение администрации Джо Байдена».

Если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности

— со ссылкой на источники в руководстве КНР процитировала газета слова Кэфэя.

Как пишет Bloomberg, Пелоси может посетить Тайвань в начале августа во время турне по странам Азии. Пока официальных планов спикера палаты представителей США по визиту в Тайбей не озвучено. Похоже, нет единого мнения и в руководстве США, стоит ли проверять, насколько реальна «последняя китайская угроза». Накануне Джо Байден заявил, ссылаясь на позицию Пентагона, что поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей.

Ситуация вокруг визита Пелоси и громкие заявления Пекина о жесткой реакции на враждебный демарш Вашингтона, похоже, сильно напрягают Белый дом. Недаром президент США Джо Байден намерен в ближайшие дни обсудить этот вопрос по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином.

По информации The New York Times, в реальность сценария с военной операцией Китая американские власти заставили поверить события на Украине. Сейчас в Вашингтоне внимательно анализируют оборонительные возможности вооруженных сил Тайваня. При этом Вашингтон не отказывается от поставок вооружений Тайбею, тем самым еще больше запутывая и обостряя ситуацию вокруг острова.

Байден принципиально придерживается позиции поддержки «защиты суверенитета» Тайбея, в том числе, чтобы проявить твердость перед избирателями накануне промежуточных выборов в Конгресс. Американские эксперты считают, что среди множества разногласий между Пекином и Вашингтоном, именно тайваньский вопрос является самым трудноразрешимым.