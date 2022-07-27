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Путин встретился с новым главой «Роскосмоса»

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Юрий Борисов
РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Президет России Владимир Путин провел рабочую встречу с недавно назначенным на должность генерального директора «Роскосмоса» Юрием Борисовым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку, в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это и навигация, это связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — сказал Борисов.

Ранее в Кремле допускали встречу Путина и Борисова в августе.

В июле Дмитрий Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса». По указу Путина его место занял Борисов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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