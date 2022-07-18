Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса»

В пятницу, 15 июля, президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса». Новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

О том, что Рогозин может уйти из госкорпорации, а Борисов — из правительства, 13 июля сообщало РБК, ссылаясь на несколько источников, знакомых с обсуждением вопроса. Издание допускало, что первый может перейти в администрацию президента, где ему доверят курирование вопросов, связанных со спецоперацией, а второму могут поручить «крупный промышленный актив», в частности «Роскосмос». Собеседники MK.RU допускают, что Рогозин займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий Украины.

Рогозин руководил госкорпорацией более четырех лет

Главой «Роскосмоса» Рогозин был назначен в мае 2018 года по указу главы государства. До этого времени он занимал должность зампреда правительства России, отвечая за оборонно-промышленный комплекс. До Рогозина «Роскосмос» возглавлял Игорь Комаров, в настоящее время занимающий должность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Во время его руководства госкорпорацией среди прочего снизилась за счет бюджетных дотаций финансовая задолженность Центра Хруничева, прекратилась разработка сверхтяжелой ракеты, к Международной космической станции (МКС) были запущены модули «Наука» и «Причал», заработала космическая обсерватория «Спектр-РГ», возобновились летные испытания ракет семейства «Ангара» и состоялось первое летное испытание межконтинентальной ракеты «Сармат».

За этот же период прекратилась продажа Соединенным Штатам мест на космических кораблях «Союз» и ракетных двигателей РД-180 и РД-181, а сотрудничество с западными странами в области космонавтики ограничилось МКС.

Космическая отрасль России станет поджарой и способной гибко и оперативно реагировать на вызовы современной экономики и действий конкурентов Дмитрий Рогозин

Стоит отметить, что работы по «Науке», «Причалу», «Спектр-РГ» и «Ангаре» начались задолго до того, как Рогозин пришел в «Роскосмос», однако решение об их запуске было принято именно в то время, когда он руководил госкорпорацией.

Рогозин оставил Борисову много нерешенных задач

В настоящее время перед «Роскосмосом» стоит множество нерешенных амбициозных задач. Среди них — завершение летных испытаний ракет «Сармат» и семейства «Ангара», начало развертывания спутниковой группировки «Сфера», решение вопроса о продолжении участия в МКС или развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС), разработка ракеты «Союз-5», завершение строительства второй очереди космодрома Восточный и создание космического корабля «Орел».

В условиях объявленных санкций «Роскосмос» пересмотрит свои приоритеты и сосредоточится на достижении полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения Дмитрий Рогозин

Среди важных задач, требующих оперативного рассмотрения, — планируемый на осень запуск миссии «Луна-25».

По мнению Борисова, одной из основных проблем российской гражданской и военной космонавтики стало ограничение доступа к используемой в космосе электронике. Рогозин утверждал, что в госкорпорации приступили к «использованию универсальных технологических и схемотехнических решений», когда, например, вместо выбора «до девяти различных бортовых вычислительных машин» задействуются «два-три универсальных компьютера».

Мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или прекратили доступ к ним Юрий Борисов

Борисов имеет большой опыт работы в оборонке

Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке. В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище. В 1978 году — Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1985 году — завершил обучение на факультете вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета. Занимал должности замглавы Минпромторга и замминистра обороны России.