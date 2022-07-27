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ЦАМТО

Northrop Grumman подготовила к отправке в Польшу первую систему боевого управления IBCS для ЗРК "Пэтриот"

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IBCS
Комплексная система боевого управления ПВО и ПРО IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System).
Источник изображения: https://www.defence24.com/

ЦАМТО, 26 июля. Компания Northrop Grumman объявила о поставке правительству США первого из шести серийных передвижных пунктов интегрированной системы боевого управления IBCS (Integrated Battle Command System) в рамках контракта по польской программе "Висла" (Wisla).

"Висла" – это проект закупки системы ПВО/ПРО средней дальности. В рамках 1-го этапа проекта общей стоимостью около 4,75 млрд. долл. ВС РП будут поставлены два дивизиона ЗРК "Пэтриот" конфигурации PAC-3+ в составе двух батарей в каждом с интегрированной системой боевого управления IBCS. Поставка будет произведена до конца 2022 года. Начальная готовность комплексов к боевому применению (IOC) запланирована на конец 2023 года – начало 2024 года.

Второй этап программы предусматривает закупку трех дополнительных дивизионов (т.е. 6 батарей) ЗРК "Пэтриот". Как ожидается, контракты на поставку ЗРК будут заключены с американской стороной в рамках программы "Иностранные военные продажи" в 2023 году. Поставки первых двух батарей на втором этапе программы будут реализованы в 2026 году, а завершение поставок планируется на 2028 год. Стоимость планируемой закупки пока не разглашается.

Как отмечается в пресс-релизе Northrop Grumman, Польша является первым иностранным заказчиком интегрированной системы боевого управления IBCS. Некоторые части кунга, а также программного обеспечения спроектированы / разработаны, изготовлены и поставлены в партнерстве с польской промышленностью.

Система боевого управления IBCS имеет открытую, модульную и масштабируемую архитектуру, что должно обеспечить эффективную и доступную интеграцию существующих и будущих разведывательных и боевых систем. Она предназначена для интеграции данных от других ресурсов в общее боевое пространство.

Американская компания отмечает, что в ходе многочисленных тестов и демонстраций система IBCS подтвердила способность подключать и объединять данные от множества систем радиолокационного контроля и разведки с передачей команд управления на различные боевые системы.

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Страны
Польша
США
Компании
Northrop Grumman
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