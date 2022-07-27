Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29

ЦАМТО, 26 июля. Словакия может передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 уже в конце августа, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на корреспондента телеканала Sky News Дебору Хейнс.

"Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, заявил министр обороны (Словакии) Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками, для восполнения технических возможностей", – написала она в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщает агентство, 25 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Братиславу для обсуждения со своим словацким коллегой вопросов о предоставлении военной помощи Украине.

Сразу после 24 февраля Минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В связи с этим Словакия запросила помощь по охране своего воздушного пространства у Польши и Чехии, которые в конечном итоге дали согласие на участие своих ВВС в проекте временной охраны воздушного пространства Словакии.