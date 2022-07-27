Минобороны выступило за изменение правил прохода иностранных военных кораблей по Севморпути

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Российское Минобороны выступило за изменение порядка прохода по Северному морскому пути для иностранных военных кораблей. В военном ведомстве предлагают обязать их запрашивать разрешение для следования через российские воды.

Военные предлагают внести изменения в закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", тем самым определив новый порядок прохода по Севморпути для иностранных военных кораблей. Согласно поправкам, для прохода по Северному морскому пути иностранные военные корабли должны запрашивать разрешение не менее чем за 90 суток. Во внутренние воды Севморпути может заходить только одно военное судно без права захода в порты или военно-морские базы, для движения нескольких кораблей требуется специальное разрешение. Подводные лодки должны следовать в надводном положении и с поднятым государственным флагом.

Кроме того, поправки вносят право властей приостанавливать проход иностранных кораблей на определенный срок в целях безопасности. Такие требования объясняются ростом объемов морских перевозок и активизацией военно-морской деятельности различных государств в арктической зоне, сообщает РБК.

Данные поправки уже одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности, а также поддержали МИД, ФСБ и Минтранс. Ранее для прохода иностранных военных кораблей по Севморпути разрешение не требовалось.

Ранее неоднократно сообщалось, что США имеют планы на Северный морской путь и не прочь завладеть им. В Вашингтоне считают, что Россия не имеет прав на Севморпуть, попытки давления на Москву с целью перевести его под управление "мирового сообщества", а точнее - США, уже предпринимались, но были пресечены.