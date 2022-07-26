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Военное обозрение

Министр обороны Украины: Нам нужно кое-что сделать с аэродромами, чтобы принимать истребители F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский министр обороны продолжает рассуждать о том, какая военная техника нужна Украине «для победы над Россией». По словам Алексея Резникова, вопрос «упирается и в боевую авиацию натовского образца». При этом глава министерства обороны дал понять, что в этом плане есть множество проблем, которые Воздушным силам ВСУ необходимо решать в ближайшей перспективе.

Министр обороны Украины:

Мы все мечтаем об истребителях F-16, я бы тоже помечтал. У нас есть все шансы на то, чтобы наши лётчики начали овладевать современным поколением самолётов.

При этом Резников не уточнил, каким образом F-16 стыкуются с понятием «современного поколения». К 5-му поколению боевой авиации относятся всего несколько модификаций самолётов в мире. Это американские F-22 и F-35, китайский J-20 и российский Су-57.

Резников:

Есть определённый нюанс. Нам тут кое-что нужно будет сделать со своими аэродромами. После этого, я думаю, мы будем способны принимать самолёты такого класса.

При этом Резников не уточнил, что именно нужно «сделать с аэродромами». Если говорить о создании соответствующей инфраструктуры для технического обслуживания, заправки, ремонта, эксплуатации подходящих для F-16 вооружений, то такая работа может занять даже не месяцы, а годы. Если говорить об укрытиях на украинских аэродромах для F-16, то появление новых инфраструктурных объектов на имеющихся аэродромах ВС ВСУ точно не останется незамеченным российской разведкой, включая военно-космическую.

При этом в самих США и других странах, где эксплуатируются F-16, пока не подтверждали информации о готовности поставлять эти истребители для нужд Украины. Однако ранее проходила информация о том, что в странах НАТО будут готовить украинских лётчиков пилотированию не только F-16, но и F-15.

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