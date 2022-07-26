Войти
Lenta.ru

В Петербурге заметили катер с комплексом защиты танка «Армата»

326
0
0
Модернизированный катер проекта 03160 (шифр "Раптор") ВМФ России на репетиции Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге, 24.07.2022
Модернизированный катер проекта 03160 (шифр "Раптор") ВМФ России на репетиции Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге, 24.07.2022.
Источник изображения: Curious / forums.airbase.ru

В ходе репетиции главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге заметили модернизированный патрульный катер проекта 03160 «Раптор» с пусковыми установками. Катер получил мортиры, которые похожи на мортиры комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит» танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на блог bmpd в LiveJournal.

Мортиры установили вдоль бортов корпуса катера. Авторы bmpd предположили, что установленное на крыше катера устройство является антенной КАЗ. Поражающие элементы КАЗ «Афганит» могут перехватывать кумулятивные гранаты и противотанковые управляемые ракеты.

Катера проекта 03160 строят на верфи «Пелла». «Рапторы» предназначены для переброски десанта в прибрежной зоне, проведения поисково-спасательных операций и патрулирования. В арсенал катера входят пулеметы «Печенег» калибра 7,62 миллиметра и боевой модуль «Управа-Корд» с крупнокалиберным пулеметом. Модернизированный катер получил противотанковые управляемые ракеты «Корнет».

Ранее в июле стало известно, что Министерство обороны США заключило контракт на поставку КАЗ Trophy для танков Abrams.

В июне в корпорации «Ак-Барс» сообщили, что в России завершили госиспытания двух катеров специального назначения проекта 21980 «Грачонок».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Корнет
Печенег
Система поражения "Ратник"
Компании
Пелла ОАО
Проекты
03160 Раптор
21980 Грачонок
Похожие новости
02.07.2020
«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов
16.01.2017
Боевики ИГИЛ разрушили миф о немецких танках
14.10.2016
NI оценил шансы "Арматы" в бою с американским "Абрамсом"
15.12.2015
Мастера русского «Арбалета»
18.05.2015
Торжественным маршем
24.03.2014
Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»