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ЦАМТО

Пентагон: США довели помощь Украине до 8,2 млрд. долл. и намерены ее наращивать

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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info.

ЦАМТО, 25 июля. США оказали Украине военную помощь на сумму 8,2 млрд. долл. и намерены ее наращивать. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Американская администрация анонсировала 22 июля передачу Украине очередной партии оружия и боеприпасов на сумму 175 млн. долл. (общая же сумма пакета составляет 270 млн. долл.).

"Это подводит нас к 8,2 млрд. долл. помощи Украине в сфере безопасности с начала администрации (Джо) Байдена, и мы не намерены на этом останавливаться", – сказал источник.

Новый пакет включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost, 36 тыс. снарядов к 105-мм артиллерийским орудиям, которыми Украину снабжает Великобритания, четыре командно-штабные машины, противотанковые средства, запчасти к военной технике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
HIMARS
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