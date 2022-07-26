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Военное обозрение

Китай успешно запустил в космос новый лабораторный модуль создаваемой орбитальной станции

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Источник изображения: topwar.ru

Китайский лабораторный модуль «Вэньтянь» успешно отправился в космос и пристыковался к базовому модулю «Тяньхэ» китайской космической станции. Запуск модуля произошел в 14:22 по местному времени (9:22 мск), а стыковка со станцией – в 03:45 по местному времени (22:45 мск) накануне.

Запуск осуществлялся с побережья острова Хайнань в Южном Китае. Модуль был запущен с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» (CZ-5B). Китай планирует использовать его в качестве лаборатории космических биологических исследований. Также в модуле размещаются три спальные зоны, санитарный узел и кухня. Это позволит разместить на орбитальной космической станции «Тяньгун» до шести космонавтов во время смены ее экипажа.

Издание Global Times пишет, что жители Земли смогут в ближайшее время стать свидетелями строительства Китайской космической станции. Пекин рассчитывает завершить строительство с беспрецедентной для современного мира скоростью. КНР планирует ввести в эксплуатацию Китайскую космическую станцию уже в конце 2022 года. Таким образом, будет завершена самая амбициозная космическая программа страны после запуска основного модуля «Тяньхэ».

Как сообщает издание, расширенная конструкция Китайской космической станции достигнет конечного общего веса более 180 тонн. Сейчас, после состыковки модуля, вес станции достигает 50 тонн.

Многие эксперты называют сам модуль «Вэньтянь» «мини-станцией». Лян Сяофэн, главный проектировщик электроэнергии «Вэньтянь», заявляет, что создание модуля подготовило почву для дальнейшего расширения возможностей космической станции. Будущие модули, которые будут добавлены к базовой конструкции Т-образной формы, могут быть и иностранными космическими кораблями.

В компании China Aerospace Science and Technology Corp (CASC), которая является главным подрядчиком программы космической станции, утверждают, что модуль разработан с возможностью унифицированного управления. Он сможет поддерживать пребывание космонавтов на орбите, предоставляя им возможности для выхода в открытый космос.

Воздушный шлюз большего диаметра облегчит выход экипажа в открытый космос, что, среди прочего, явилось очевидным изменением к лучшему для экипажа станции. Также сообщается, что кабина модуля в настоящее время является самой большой герметизированной кабиной в Китае, включающей три спальные зоны и одну санитарную зону. Она имеет уникальную форму – квадратную снаружи и круглую внутри.

В следующем десятилетии экспериментальные полезные нагрузки, доставленные на космическую станцию, будут подключены к соответствующим интерфейсам с помощью роботизированных манипуляторов, и им больше не потребуется ручное управление, сообщили в CASC Global Times.

Основное внимание в работе модуля будет сосредоточено на изучении особенностей роста, развития, генетики и старения многих видов растений, животных и микроорганизмов в космических условиях. Об этом сообщил Люй Цунминь, научный сотрудник Китайской академии наук. По словам Люй, для модуля запланировано более 10 направлений исследований и создано более 40 научных проектов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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