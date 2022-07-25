На Украине показали поставленные британцами ЗРК Starstreak на базе бронетранспортера Stormer

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получила на вооружение британские зенитные ракетные комплексы Starstreak на базе бронетранспортера "Stormer", правда в небольшом количестве. Когда комплексы прибыли на Украину не сообщается, но на украинских интернет-ресурсах появились первые фотографии переданной техники.

ВСУ получили на вооружение ЗРК Starstreak HVM, всего, по данным украинской прессы, ссылающейся на Минобороны Украины, Великобритания поставила шесть установок. Кроме того, вместе с комплексами поставлены "сотни" ракет для данных ЗРК.

Впервые о планируемых поставках данного комплекса на Украину в конце апреля этого года заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По имеющимся данным, украинским военным даже показали данный ЗРК, их возили на крупнейший военный полигон британской армии на Солсберийской равнине. Представителям ВСУ комплекс "очень понравился".

Самоходный вариант ЗРК размещен на бронированном шасси "Stormer" (SP). Вес машины – 13 тонн, скорость - до 80 км/ч, экипаж – три человека. Основу комплекса составляет ЗУР "Starstreak HVM" с боевой частью из трех "дротиков" длиной 0,45 метра, диаметром 20 мм, весом 900 грамм, из которых по 450 грамм приходится на пластичное взрывчатое вещество PBX-98. Каждый из дротиков имеет свой контур управления и наведения по лазерному лучу, бронебойный сердечник, заряд взрывчатого вещества и термобатарею.

Тактико-технические характеристики ПЗРК Starstreak: дальность поражаемых целей – от 300 до 7000 м, высота поражаемых целей – до 5000 м, максимальная скорость ракеты – более 3 М, длина ракеты – 1369 мм, стартовая масса ракеты – 14 кг. Боевая часть – три проникающих вольфрамовых суббоеприпаса.