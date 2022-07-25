В Киеве озвучили планы о возможной закупке в Германии одиннадцати батарей ЗРК средней дальности IRIS-T SL

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Германия обещает поставить Украине один зенитный комплекс средней дальности IRIS-T SL, но Киеву этого мало. Как сообщается, Зеленский и его офис мечтают об одиннадцати батареях данных ЗРК.

Киевский режим хотел бы заключить контракт на поставку ЗРК IRIS-T SL напрямую с компанией Diehl Defense, являющейся разработчиком и производителем данного комплекса. Однако все зависит от решения федерального правительства, а Шольц не спешит давать ответ и еще неизвестно, какой он будет. Все это очень раздражает Киев, требующий у своих западных союзников поставок систем противовоздушной и противоракетной обороны для закрытия неба для российских самолетов, а самое главное - от российских высокоточных ракет.

В конце июня тогда еще посол Украины в Германии Мельник сообщил, что Киев и Берлин подписали контракт на поставку одного комплекса ЗРК IRIS-T SL, стоимость сделки - 178 млн. евро, но Киев ничего не заплатит, средства на закупку выделит немецкое правительство. Сейчас в Киеве желают, чтобы немцы разрешили продажу Украине еще 11 батарей данного ЗРК, да не отказались бы и от оплаты Германией этого заказа. Т.е. Зеленский хочет за счет немцев приобрести зенитные комплексы.

Пока же один Украина получит один комплекс, да и тот ближе к концу года.

ЗРК IRIS-T SLS/SLM разработан немецкой компанией Diehl Defence, является зенитным ракетным комплексом модульной конструкции, построенным на принципах открытой архитектуры. Вертикальная пусковая установка IRIS-T SL смонтирована на шасси легкого грузового автомобиля и обеспечивает возможность поражения целей в секторе 360 град. Дальность стрельбы достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км.