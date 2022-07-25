Войти
Lenta.ru

Минобороны рассказало об особенностях российского «летающего танка»

287
0
0
Штурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Минобороны России рассказало об особенностях российского «летающего танка» — штурмовика Су-25 «Грач». Об этом сообщает RT.

По информации ведомства, полеты Су-25 проводятся на предельно малых высотах. Это снижает вероятность их обнаружения и поражения средствами ПВО. Выход на рубеж боевого пуска осуществляется на максимальных скоростях.

На штурмовиках применяется НАР С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Этот боеприпас может поражать укрепленные и забетонированные объекты, командные пункты, скопления бронетехники, а также разрушать взлетно-посадочные полосы. Кроме того, Су-25 способны применять пушки, бомбы и управляемые ракеты, в том числе по воздушным целям.

Для лучшей защиты на Су-25СМ3 установлен бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск». Он представляет собой одну из разновидностей авиационного средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее член экипажа Су-25 рассказал о сильных качествах штурмовика. По его словам, самолеты фактически неуловимы, а на отстрел всех ракет машине требуется не более 10 секунд. Также штурман подчеркнул, что самолеты оснащены самой современной техникой и отличаются повышенной живучестью.

Су-25 — штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Штурмовики данного типа эксплуатируются с 1981 года, машины принимали участие во многих боевых операциях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
С-13
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.04.2019
Чем армия России может "ослепить" и "подавить" противника
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
18.06.2012
"Черная акула": прерванный полет
19.01.2007
Не«СУ»щий смерть врагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 09:04
  • 29459
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.07 09:01
  • 1
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 04:51
  • 13
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 24.07 20:35
  • 3
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 24.07 17:29
  • 3
Мишустин призывает восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета России
  • 24.07 10:10
  • 3
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
  • 24.07 04:07
  • 1
Эксперт в авиации Алексей Бутримов: «частники» вернули самолеты лизингодателям
  • 23.07 15:40
  • 8
Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО
  • 23.07 03:36
  • 3
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
  • 22.07 18:26
  • 64
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 22.07 18:20
  • 3
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 18:01
  • 1
Стало известно о применении на Украине российских дронов-камикадзе «Ланцет»