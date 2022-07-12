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Штурман Су-25 рассказал о неуловимости самолетов

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Штурмовик Су-25 ВКС России во время взлета с аэродрома для нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовик Су-25 ВКС России во время взлета с аэродрома для нанесения удара по позициям ВСУ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Член экипажа Су-25 рассказал о сильных качествах штурмовика Су-25. Об этом телеканал «Звезда» сообщил в своем Telegram-канале.

В разговоре с журналистами штурман боевой машины отметил, что самолеты фактически неуловимы. «Даже если успевают нас заметить, мы слишком быстро пропадаем [с радаров]», — сообщил член экипажа Су-25. По его словам, самолеты способны быстро уйти с радаров после выполнения боевой задачи.

Как отметил специалист, на отстрел всех ракет машине требуется не более 10 секунд. После нанесения удара летчики совершают резкий маневр и возвращаются на боевой курс. Чтобы Су-25 не заметили, пилотам приходится вести машину на небольшой высоте — до 5 метров. Также штурман подчеркнул, что самолеты оснащены самой современной техникой и отличаются повышенной живучестью.

Су-25 — штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Штурмовики данного типа эксплуатируются с 1981 года, машины принимали участие во многих боевых операциях.

В начале июля Министерство обороны РФ показало на видео, как совершаются боевые вылеты Су-25 ВКС России на Украине. На записи продемонстрировали маневры, совершаемые российским летчиком во время полета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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