В США вспомнили о «вдохновившем» создателей F-35 самолете

Экспериментальный самолет вертикального взлета и посадки Ryan X-13 Vertijet, который разрабатывали для Военно-воздушных сил (ВВС) США, вдохновил создателей истребителя пятого поколения F-35B Lightning II. Об опытной разработке вспомнили в публикации 19FortyFive.

Конструкторы самолета считали, что взлетно-посадочные полосы станут главной целью в случае войны, поэтому требовался летательный аппарат, который мог взлетать с небольших площадок. В 1953 года прототип самолета совершил полет в режиме висения. После этого ВВС США заказали два X-13 для испытаний.

Воздушное судно могло осуществлять посадку и взлетать в вертикальном положении. X-13 получил турбореактивный двигатель Rolls-Royce Avon, который позволял развивать скорость до 560 километров в час. В 1957 году X-13 совершил вертикальный взлет, принял горизонтальное положение в воздухе и успешно приземлился на корму после кратковременного полета.

Несмотря на успех ВВС США не могли сформировать требования к перспективной конструкции, поэтому в 1957 году финансирование программы разработки X-13 прекратили.

«X-13 опередил свое время и привел к разработке прыжковых реактивных самолетов Hawker Harrier и F-35B. Вертикальная посадка сидящего на хвосте, возможно, вдохновила [предпринимателя] Илона Маска и SpaceX попробовать посадить ракету вертикально на хвост после полета», — пишет издание.

В июне издание 19FortyFive рассказало о советском бомбардировщике Ту-95ЛАЛ с ядерной силовой установкой.