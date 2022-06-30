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В США вспомнили о советском атомолете

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Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В СССР работали над модификацией стратегического бомбардировщика Ту-95 с ядерной силовой установкой (ЯСУ). На основе летающей лаборатории Ту-95ЛАЛ планировали создать бомбардировщик с неограниченной дальностью полета. О советском самолете вспомнило издание 19FortyFive.

Разработка атомолета началась в 1955 году. Конструкторы разместили ядерный реактор в грузовом отсеке Ту-95. В 1961 году опытный самолет совершил не менее 34 полетов.

Перспективный самолет, который назвали Ту-119, планировали оснастить двумя турбовинтовыми двигателями с теплообменниками НК-14А. Они дополняли штатные двигатели НК-12М. Считалось, что длительность полета самолета будет ограничена только возможностями экипажа.

Также в СССР работали над самолетами Ту-120 и Ту-132 с ядерными силовыми установками. Конструкторы планировали, что перспективный Ту-132 сможет взлетать на керосине, а для полета на крейсерской скорости будут использовать ЯСУ. Но в середине 1960-х годов работы над самолетами с ядерными энергетическими установками прекратили.

В мае в публикации 19FortyFive бомбардировщик Ту-95 назвали старым, но мощным самолетом. Ту-95 способен развивать крейсерскую скорость 710 километров в час, а дальность полета бомбардировщика составляет 15 тысяч километров.

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Страны
Россия
США
Продукция
НК-12
Ту-95
Проекты
Ядерный щит
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