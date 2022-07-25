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В России американский HIMARS на Украине признали сложной целью

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Источник изображения: topwar.ru

Реактивные системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) американского производства с корректируемыми ракетами на Украине являются сложной целью, однако Вооруженные силы (ВС) России научились их уничтожать, признался «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Конечно, американская РСЗО с корректируемыми ракетами — это сложная цель/ И на первых порах сработал эффект неожиданности. Но сейчас ВС РФ уже накопили опыт. И российские специалисты сегодня понимают, как обнаруживать HIMARS, а также как организовывать противовоздушную оборону объектов. И с успехом реализуют эти знания», — сказал специалист.

По его словам, на Украине HIMARS используются по принципу «ударил–беги». «Быстро наносят удар, и тут же расчет РСЗО сворачивается, уходят. Удар наносит обычно только одна установка. Таким образом украинские военные старались быть максимально незаметными для российских средств наблюдения», — уточнил эксперт.

В июле Минобороны России сообщило, что российские военные с 5 по 20 июля с помощью высокоточного оружия наземного и воздушного базирования уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину HIMАRS.

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков заявил, что назвал при помощи поставок HIMARS на Украину американские военные хотят изучить принципы работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
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Минoбороны РФ
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