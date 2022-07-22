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Названа истинная цель поставок на Украину американских ракет HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Военный эксперт Алексей Леонков назвал истинную цель поставок на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. В беседе с РИА Новости он рассказал, что таким образом США хотят изучить принципы работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

По словам специалиста, Вашингтон не стремится помочь Киеву достичь перелома на фронте. «Ракеты HIMARS — это высокоточное оружие, предназначенное для контрбатарейной борьбы, но в текущем конфликте Украина использует их для обстрела гражданских объектов в районах, где развернута наша ПВО», — добавил Леонков.

Он объяснил, что при перехвате HIMARS российскими комплексами американские спутники-разведчики получают «бесценную информацию для Пентагона» — фиксируют принципы работы отечественных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» и «Бук». «Как они "возбуждаются", ведут огневой обстрел, как работают их радиолокационные станции и командные пункты», — уточнил эксперт.

Леонков считает, что о «корыстных» целях помощи Соединенных Штатов также говорят точечные партии, которыми HIMARS приходят на Украину. Из-за этого, уверен специалист, Киев не может достичь перелома ни на одном из участков фронта.

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что американская сторона передаст Украине 20 РСЗО HIMARS.

Позже источник в российских силовых структурах сообщил, что поставленные США HIMARS управляются инструкторами НАТО, два расчета работают на юге Украины, а остальные — в Донбассе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Проекты
NATO
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