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Космонавты «Роскосмоса» три раза полетают на Crew Dragon

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Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: SpaceX

Соглашение между Россией и США о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) предусматривает три российско-американских миссии на космическом корабле Crew Dragon. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на командира отряда космонавтов «Роскосмоса» Олега Кононенко.

Ожидается, что три интегрированных полета состоятся в ходе четвертой, пятой и шестой штатных миссий Crew Dragon к МКС. Кононенко напомнил, что первый полет россиянина — космонавта «Роскосмоса» Анны Кикиной — на американском космическом корабле состоится в конце марта.

«Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах ранее в июле.

В апреле заместитель администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс заявила, что если документы по перекрестным полетам не будут получены от российской стороны в срок, у американского космического агентства не останется времени для подготовки миссии Crew-5, предполагающей полет Кикиной на космическом корабле Crew Dragon.

В октябре 2021 года издание SpaceNews заметило, что первой миссией космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту может стать Crew-5, запланированная на вторую половину 2022 года.

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NASA
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Проекты
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