В США назвали срок полета российского космонавта на Crew Dragon

Впервые российский космонавт сможет полететь на американском космическом корабле SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) во второй половине 2022 года, пишет SpaceNews.

Американское издание допускает, что это произойдет в рамках миссии Crew-5. Отмечается, что согласно перекрестной программе полетов, американский космонавт полетит на российском космическом корабле «Союз МС» к МКС также осенью 2022 года.

«Это обеспечило бы присутствие обеих стран на станции и возможность обслуживать свои отдельные системы», — пишет издание.

Таким образом в SpaceNews прокомментировали заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, согласно которому американская компания «SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей».

В апреле Стив Юрчик, занимая должность исполняющего обязанности главы НАСА, в беседе со Spaceflight Now не исключил, что первый полет российского космонавта на американских космических кораблях Crew Dragon и Starline произойдет не раньше 2022 года.

Иван Потапов