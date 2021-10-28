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В США назвали срок полета российского космонавта на Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: Steve Nesius / Reuters

Впервые российский космонавт сможет полететь на американском космическом корабле SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) во второй половине 2022 года, пишет SpaceNews.

Американское издание допускает, что это произойдет в рамках миссии Crew-5. Отмечается, что согласно перекрестной программе полетов, американский космонавт полетит на российском космическом корабле «Союз МС» к МКС также осенью 2022 года.

«Это обеспечило бы присутствие обеих стран на станции и возможность обслуживать свои отдельные системы», — пишет издание.

Таким образом в SpaceNews прокомментировали заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, согласно которому американская компания «SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на их кораблях и представителей наших экипажей».

В апреле Стив Юрчик, занимая должность исполняющего обязанности главы НАСА, в беседе со Spaceflight Now не исключил, что первый полет российского космонавта на американских космических кораблях Crew Dragon и Starline произойдет не раньше 2022 года.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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