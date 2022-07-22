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На борту единственного индийского авианосца «Викрамадитья» произошел пожар

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Авианосец ВМС Индии "Викрамадитья"
Авианосец ВМС Индии "Викрамадитья".
Источник изображения: invoen.ru

На борту единственного индийского авианосца «Викрамадитья» (INS Vikramaditya) вспыхнул пожар. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на командование военно-морских сил Индии.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 июля во время ходовых испытаний авианосца у побережья штата Карнатака. Пожар был был локализован экипажем с использованием систем пожаротушения. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара не уточняются. О произошедшем проинформировали министра обороны Индии Раджнатха Сингха. По данным издания, в настоящее время комиссия расследует произошедшее.

Авианосец «Викрамадитья» — это бывший советский авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Индия выкупила его у России еще в 2004 году.

В 2019 году произошел пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», его потушили через сутки. По оценке главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, ущерб от пожара оценивается в сумму порядка 500 миллионов рублей.

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