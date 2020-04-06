Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

«Ущерб от пожара оценивается в сумму порядка 500 миллионов рублей. Это предварительный подсчет, возможно, будет еще некоторая корректировка, но не очень значительная», — сказал топ-менеджер.

По его словам, Военно-морской флот России получит восстановленный и модернизированный авианосец в 2022 году.

В марте обозреватель The National Interest Калеб Ларсон заявил, что в будущем единственный российский авианосец, несмотря на многочисленные неудачи, с которыми ранее столкнулся корабль, «вероятно, будет плавно плыть, буксируемый буксиром».

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в декабре прошлого года.