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Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

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Источник изображения: Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

«Ущерб от пожара оценивается в сумму порядка 500 миллионов рублей. Это предварительный подсчет, возможно, будет еще некоторая корректировка, но не очень значительная», — сказал топ-менеджер.

По его словам, Военно-морской флот России получит восстановленный и модернизированный авианосец в 2022 году.

В марте обозреватель The National Interest Калеб Ларсон заявил, что в будущем единственный российский авианосец, несмотря на многочисленные неудачи, с которыми ранее столкнулся корабль, «вероятно, будет плавно плыть, буксируемый буксиром».

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел в декабре прошлого года.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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