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Интерфакс-АВН

Российский космонавт и астронавт ESA совершат выход в открытый космос по интеграции манипулятора ERA

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Саманта Кристофоретти
Саманта Кристофоретти.
Источник изображения: © ESA–S. Corvaja, 2014

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти в четверг проведут работы в открытом космосе по интеграции манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Как сообщали в "Роскосмосе", Артемьев и Кристофоретти продолжат подготовку дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС и вручную запустят десять малых космических аппаратов, созданных студентами Рязанского радиотехнического государственного университета и Юго-Западного государственного университета (город Курск).

По плану, космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" в 17:00. Расчетная продолжительность выхода - 6 часов 35 минут, космонавты планируют вернуться на станцию и закрыть за собой люк в 23:35.

Также при наличии времени Артемьев и Кристофоретти установят вторую платформу с адаптерами на модуле "Наука". Эта операция по плану займет 1 час 8 минут.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что российский космонавт будет использовать скафандр "Орлан-МКС" №5 с красными полосками вдоль скафандра, астронавт ESA - "Орлан-МКС" №4 с синими полосками.

По данным госкорпорации, для Артемьева предстоящий выход станет шестым в космической карьере, для Кристофоретти - первым. Это будет 62-й российский выход в рамках проекта МКС и четвертый в 2022 году.

Предыдущий выход в открытый космос прошел 29 апреля.

12 июля глава ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство полностью прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по проекту ExoMars-2022. В ответ на это Дмитрий Рогозин, на тот момент занимавший должность гендиректора "Роскосмоса", поручил российским космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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