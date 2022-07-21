В России началось создание электрореактивного ракетного двигателя мощностью 250 кВт для полётов в дальний космос

Центр Келдыша приступил к изготовлению модуля электрореактивного ракетного двигателя мощностью 250 кВт, состоящего из четырёх холловских двигателей, для длительных полётов в дальнем космосе. Об этом сообщил гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.

Мы разрабатываем более мощные двигатели. Уже приступаем к изготовлению модуля из четырех холловских двигателей общей мощностью до 250 киловатт. Испытания запланированы на 2024 год, сейчас идет работа по подготовке стендовой базы, — сказал Кошлаков.

Он пояснил, что создание таких мощных двигателей нужно для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики. Сейчас актуально создание тяжёлых аппаратов массой от сотен килограммов до нескольких тонн, которые способны перемещаться на дальние расстояния и осуществлять многоразовые миссии к различным планетам. По его словам, за пределы земной орбиты было запущено уже много аппаратов, но все они имели небольшую массу.

Гендиректор Центра Келдыша рассказал, что испытания пройдут в несколько этапов. Первый будет на Земле, но для него создадут условия, приближенные к космическому пространству. В ходе отработки планируется подтвердить технические и ресурсные характеристики, важные для аппаратов, которые должны долго существовать на орбите.

Следующий этап испытаний модуль пройдет либо в составе демонстраторов двигательных установок, либо уже на объектовых космических аппаратах, или же каких-то транспортных системах, — добавил Владимир Кошлаков.

Ранее начальник отдела Центра Келдыша Александр Ловцов рассказал о том, что разработан эскизный проект на модуль электрореактивного ракетного двигателя максимальной мощностью 250 кВт, который включает четыре холловских двигателя, а также о том, что разработаны, изготовлены и испытаны макеты ключевых элементов этого модуля.

Холловский двигатель — это разновидность электростатического ракетного двигателя, в котором используется эффект Холла (обеспечивает замкнутый дрейф электронов). При равных размерах с другим типом электростатического ракетного двигателя (ионным), холловский обладает большей тягой.