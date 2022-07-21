АПЛ "Дмитрий Донской" будет решать задачи в составе ВМФ как минимум до 1 декабря

Решение по ее дальнейшей судьбе примут в конце 2022 года, заявил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 (шифр "Акула") вопреки сообщениям некоторых СМИ о его выводе из состава Военно-морского флота (ВМФ) России будет решать учебно-боевые задачи как минимум до 1 декабря 2022 года, то есть до завершения "военного" учебного года. Об этом ТАСС сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"В настоящее время субмарина выполняет задачи учебно-боевой подготовки в море, решение по ее дальнейшей судьбе будет принято в конце 2022 года. По одному из вариантов, после 1 декабря на лодке останется технический экипаж. В любом случае подлодка будет ждать окончательного решения о ее судьбе", - сказал он, уточнив, что "речь о выводе из боевого состава ВМФ пока не идет".

Ранее несколько источников в кораблестроительной отрасли и силовых структурах на севере России опровергли сообщения ряда СМИ о выводе корабля из боевого состава ВМФ РФ. Один из источников ТАСС отметил, что решение о дальнейшей судьбе корабля может быть принято не раньше декабря 2022 года. "Тогда специалистам предстоит оценить техническое состояние корабля и запас ядерного топлива", - сказал он. При этом источник не исключил, что в результате кораблю могут продлить срок службы еще на несколько лет.

В январе 2021 года некоторые СМИ также писали о принятом решении вывести АПЛ "Дмитрий Донской" из состава ВМФ. Между тем ТАСС сообщал о запланированных мероприятиях боевой подготовки, в которых продолжает участвовать корабль.

Атомоход "Дмитрий Донской" спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде.

Всего для ВМФ было построено шесть единиц проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации.