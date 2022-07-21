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В «Роскосмосе» оценили потенциал космических предприятий Украины

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Украинская компания "Южмаш"
Украинская компания "Южмаш".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC

Производственный и финансовый потенциал предприятий ракетно-космической отрасли Украины остается крайне низким. Такую оценку украинским заводам дали в головном экономическом научно-исследовательском институте «Роскосмоса» — организации «Агат». Об этом сообщает ТАСС.

«Производственный и, как следствие, финансовый потенциал украинских ракетно-космических предприятий существенно снизился с момента распада СССР и в настоящее время крайне низок», — рассказали в институте.

В «Агате» уверены, что основной интерес для инвесторов представлял сформированный во время существования Советского Союза научно-технический задел предприятий. «Для оценки средств, необходимых для восстановления и нормального функционирования украинских предприятий ракетно-космического комплекса, и оценки экономической целесообразности таких затрат необходимы рекогносцировочные работы, оценка средств производства — цехов, станков и прочего, а также работы по оценке регионального кадрового потенциала, так как многие высококвалифицированные специалисты ушли с предприятий из-за резкого снижения объемов работ», — уточнили в организации.

Там добавили, что после 2014 года космические предприятия Украины переориентировались на западные и азиатские рынки. «Никаких реальных результатов получено не было и экономическое состояние предприятий, сопровождаемое инвестиционными скандалами, ухудшалось», — отметили в «Агате».

В мае «Роскосмос» опубликовал на сайте интересующие его космические предприятия Украины. Согласно материалам, госкорпорацию интересуют в Днепре конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш», в Киеве — предприятия «Арсенал», «Киевприбор» и Киевский радиозавод, в Харькове — научно-производственное предприятие «Хартрон-Аркос», специальное конструкторское бюро «Полисвит» и научно-производственное предприятие «Объединение Коммунар».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Южмаш
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